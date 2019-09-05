СЕГОДНЯ 14:36 2019-09-05T14:58:34+03:00

Медведев подписал распоряжение о выделений средств на закупку иностранных медикаментов для детей Фото: REUTERS

Российский премьер заявил, что некоторые формы необходимых препаратов — свечи, сиропы, растворы — сегодня производятся только за рубежом

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Российский премьер министр Дмитрий Медведев заявил, что накануне подписал распоряжение выделить деньги на закупку иностранных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.

Политик подчеркнул, что некоторые формы необходимых препаратов - свечи, сиропы, растворы - на сегодняшний день производятся только за рубежом.

- Сейчас решается задача: наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в нашей стране, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами, - написал Медведев в своем Facebook.

Отмечается, что данное распоряжение даст право Московскому эндокринному заводу, который ввозит подобные лекарства в Россию, закупить такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в десяти лекарственных формах.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что этим летом Росздравнадзор сообщил о нарушениях прав граждан на льготные лекарства. Сотрудники ведомства выявили грубые нарушения во время проверок в регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU