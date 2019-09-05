2019-09-05T14:58:57+03:00
Происшествия

«Сотрудники банка» украли у российского балетмейстера 643 тысячи рублей

Мошенники сообщили Нине Литварь, что ее денежные средства проходят вещественным доказательством по уголовному делу
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Сотрудники банка» украли у российского балетмейстера 643 тысячи рублей«Сотрудники банка» украли у российского балетмейстера 643 тысячи рублейФото: Александр ГЛУЗ
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Российский балетмейстер, искусствовед Нина Литварь стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками банка и украли у нее больше 600 тысяч рублей. Об этом kp.ru рассказал собственный источник в правоохранительных органах.

Во вторник, 3 сентября, 68-летний балетмейстер, которая руководит аспирантурой в Московской Государственной Академии Хореографии, получила телефонный звонок с неизвестного номера. Мужчина на другом конце провода представился сотрудником службы безопасности «Сбербанка России» и сообщил, что денежные средства женщины проходят вещественным доказательством по уголовному делу и она должна сотрудничать для раскрытия преступления. «Сотрудник банка» попросил Литварь перечислить со своего расчетного счета на банковскую карту 643 000 рублей.

В тот же день женщина пошла в отделение банка и перевела на указанный расчетный счет 643 000 рублей. Позже, позвонив в банк, Литварь поняла, что оказалась жертвой мошенников.

Ранее сайт kp.ru, рассказывал о том как такие же «Сотрудники банка» украли у безработной жительницы Нижнего Новгорода 632 тысячи рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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