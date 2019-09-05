Японцы построят в Подмосковье мусоросжигательный завод

СЕГОДНЯ 15:15 2019-09-05T15:15:20+03:00

Успешный опыт борьбы с отходами намерены применить в Воскресенске Московской области

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Специалисты японской компании из группы компаний Hitachi Zosen построят мусороперерабатывающий завод в Подмосковье.

Об этом сообщил на Восточном экономическом форуме премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

- В июле этого года японская компания получила заказ на строительство в Подмосковье мусоросжигательного завода мощностью до 7,6 тонны мусора в день. При такой нагрузке завод сможет одновременно производить электроэнергию в объеме, покрывающем нужды 1,5 миллионов человек, — отметил Абэ.

Новый завод появится в 2021 году на территории Воскресенского городского округа.

В Министерстве ЖКХ Подмосковья сообщили телеканалу«360», что японская сторона уже локализовала производство таких компонентов завода, как, например, котлы.

- Японские коллеги будут обеспечивать строгий лицензионный контроль за работой заводов на всех этапах жизненного цикла, чтобы обеспечить максимальную экологическую безопасность Подмосковья, — подчеркнули в министерстве.

В рамках форума Владимир Путин провел ряд встреч с японским политиком. Обсуждаемые вопросы касались в том числе Курильский островов.

ИСТОЧНИК KP.RU