2019-09-05T15:15:20+03:00
Общество

Японцы построят в Подмосковье мусоросжигательный завод

Успешный опыт борьбы с отходами намерены применить в Воскресенске Московской области
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Японская компания построит в Подмосковье мусороперерабатывающий заводЯпонская компания построит в Подмосковье мусороперерабатывающий заводФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Специалисты японской компании из группы компаний Hitachi Zosen построят мусороперерабатывающий завод в Подмосковье.

Об этом сообщил на Восточном экономическом форуме премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

- В июле этого года японская компания получила заказ на строительство в Подмосковье мусоросжигательного завода мощностью до 7,6 тонны мусора в день. При такой нагрузке завод сможет одновременно производить электроэнергию в объеме, покрывающем нужды 1,5 миллионов человек, — отметил Абэ.

Новый завод появится в 2021 году на территории Воскресенского городского округа.

В Министерстве ЖКХ Подмосковья сообщили телеканалу«360», что японская сторона уже локализовала производство таких компонентов завода, как, например, котлы.

- Японские коллеги будут обеспечивать строгий лицензионный контроль за работой заводов на всех этапах жизненного цикла, чтобы обеспечить максимальную экологическую безопасность Подмосковья, — подчеркнули в министерстве.

В рамках форума Владимир Путин провел ряд встреч с японским политиком. Обсуждаемые вопросы касались в том числе Курильский островов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Абдурахимов согласился, что Порье выдержит на ринге с Нурмагомедовым 7-8 минут
Facebook заблокировал страницу Поклонской из-за поста в память о Захарченко
Голос против: Минфин РФ не одобрил закон о продаже алкоголя с 21 года
Появилось видео с места крушения Ми-8 в Саратовской области
Врачи московской больницы заплатят почти 2 миллиона за смерть беременной
СК возбудил новое уголовное дело против Абызова
В Саратовский области упал военный вертолет
Brexit только снится: Уснувший на заседании британский политик стал героем мемов
Мантуров: «четырехдневка» осложнит достижение целевых показателей
«Сотрудники банка» украли у российского балетмейстера 643 тысячи рублей
Медведев подписал распоряжение о выделений средств на закупку иностранных медикаментов для детей
Медведчук обсудил с Путиным об обмене между Москвой и Киевом удерживаемых лиц
МИД РФ: Москва пока не обсуждает с КНДР вопрос организации визита Путина в Пхеньян
Эрдоган: Анкара откроет границы для беженцев в Европу, если не получит поддержку
Экс-посол Израиля в Киеве назвал украинский язык выдуманным
Минтранс готов обсуждать идеи о допуске авиакомпаний на международные маршруты