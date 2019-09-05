2019-09-05T15:35:34+03:00
Происшествия

Врачи московской больницы заплатят почти 2 миллиона за смерть беременной

Во время установки катетере в вену будущей маме повредили подключичную вену, и она скончалась от потери крови
Елена АКИМОВА
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Медики заплатят за смерть беременной почти 2 миллиона рублейМедики заплатят за смерть беременной почти 2 миллиона рублейФото: Александр ГЛУЗ
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Родным погибшей в московской больнице беременной девушки выплатят компенсацию почти в два миллиона рублей. А вот наказать медиков не удастся, так как прошло слишком много времени.

Эта история случилась в 2016 году. К тому времени уроженка городка Борисова из Белоруссии жила в Москве уже много лет. Работала финансистом в крупной компании, стоила личное счастье.

Новость о том, что станет матерью сразу же сообщила всем родственникам, но вскоре начались небольшие проблемы и женщина решила обратиться в 67-й городскую больницу.

Медики приняли решение госпитализировать беременную и поставить катетер для введения лекарства через вену. Эти манипуляции медработники проходят в первые годы обучения, но видимо знаний оказалось недостаточно. Во время установки была допущена грубейшая ошибка и пациентке повредили правую подключичную вену. Она скончалась от потери крови, медики так и не смогли остановить кровотечение.

Целых два года следователи пытались доказать вину врачей и собирали доказательства, но суд постановил, что истек срок привлечения к ответственности за данное преступление.

Родителям медики должны выплатить компенсацию за потерю дочери – по 700 тысяч рублей и еще возместить затраты на похороны – почти 430 тысяч рублей, пишет mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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