2019-09-05T15:43:47+03:00
Общество

Голос против: Минфин РФ не одобрил закон о продаже алкоголя с 21 года

Ранее инициативу поддержали в МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторге, Минтруде и Минздрав [Опрос КП]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минфин РФ не одобрил закон о продаже алкоголя с 21 годаМинфин РФ не одобрил закон о продаже алкоголя с 21 годаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Минфин России выступает против закона о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года, поскольку данная инициатива не будет иметь положительного эффекта. Об этом заявил замдиректора департамента налоговой и таможенной политики ведомства Александр Коробутов.

«Увеличение возраста для приобретения алкоголя до 21 года - мы это не поддерживаем, я имею в виду Минфин, потому что считаем, что это как раз не даст положительного эффекта», - сказал он.

Напомним, ранее Минэкономразвития не одобрило запрет крепкого алкоголя до 21 года. В ведомстве сочли инициативу Минздрава недостаточно обоснованной.

Однако законопроект о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года поддержали в МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторге, Минтруде, а министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что Минздрав рассчитывает, что закон будет принят в течение 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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