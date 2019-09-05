Голос против: Минфин РФ не одобрил закон о продаже алкоголя с 21 года

СЕГОДНЯ 15:43 2019-09-05T15:43:47+03:00

Минфин РФ не одобрил закон о продаже алкоголя с 21 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Минфин России выступает против закона о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года, поскольку данная инициатива не будет иметь положительного эффекта. Об этом заявил замдиректора департамента налоговой и таможенной политики ведомства Александр Коробутов.

«Увеличение возраста для приобретения алкоголя до 21 года - мы это не поддерживаем, я имею в виду Минфин, потому что считаем, что это как раз не даст положительного эффекта», - сказал он.

Напомним, ранее Минэкономразвития не одобрило запрет крепкого алкоголя до 21 года. В ведомстве сочли инициативу Минздрава недостаточно обоснованной.

Однако законопроект о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года поддержали в МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторге, Минтруде, а министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что Минздрав рассчитывает, что закон будет принят в течение 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU