Появилось видео с места крушения Ми-8 в Саратовской области

СЕГОДНЯ 15:41 2019-09-05T15:48:31+03:00

ЧП произошло недалеко от учебной авиабазы в поселке Соколовый

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Очевидцы сняли на видео место крушения военного вертолета Ми-8 в Саратовской области. Напомним, ЧП произошло днем 5 сентября. Свидетелями падения вертолета стали жители поселка Соколовый, вблизи которого вертолет и упал. Никто из местных жителей не пострадал. Воздушное судно упало в безлюдной местности. При падении вертолет загорелся. Трем военным, находившихся на борту, удалось выбраться.

- Экипаж вертолета Ми-8 сумел безопасно покинуть машину и не пострадал, пассажиров на борту не было, -сообщили в министерстве обороны.

По предварительным данным пилоты снизили высоту и попытались совершить жесткую посадку, однако, от удара о землю, вертолет загорелся. Им с посторонней помощью удалось покинуть кабину и спастись. На месте ЧП работают спасатели, в поселок Соколовы прибыли представители минобороны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/730282" frameborder="0"></iframe> Вертолёт Ми-8 разбился в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU