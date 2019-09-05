2019-09-05T15:48:31+03:00
Происшествия

Появилось видео с места крушения Ми-8 в Саратовской области

ЧП произошло недалеко от учебной авиабазы в поселке Соколовый
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вертолет совершил жесткую посадкуВертолет совершил жесткую посадкуФото: Кадр видео
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Очевидцы сняли на видео место крушения военного вертолета Ми-8 в Саратовской области. Напомним, ЧП произошло днем 5 сентября. Свидетелями падения вертолета стали жители поселка Соколовый, вблизи которого вертолет и упал. Никто из местных жителей не пострадал. Воздушное судно упало в безлюдной местности. При падении вертолет загорелся. Трем военным, находившихся на борту, удалось выбраться.

- Экипаж вертолета Ми-8 сумел безопасно покинуть машину и не пострадал, пассажиров на борту не было, -сообщили в министерстве обороны.

По предварительным данным пилоты снизили высоту и попытались совершить жесткую посадку, однако, от удара о землю, вертолет загорелся. Им с посторонней помощью удалось покинуть кабину и спастись. На месте ЧП работают спасатели, в поселок Соколовы прибыли представители минобороны.

Вертолёт Ми-8 разбился в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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