2019-09-05T15:56:32+03:00
Политика

Facebook заблокировал страницу Поклонской из-за поста в память о Захарченко

Аккаунт депутата Госудмы закрыт на 30 дней
Юлия САЛЬНИКОВА
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Аккаунт депутата заблокирован на 30 днейАккаунт депутата заблокирован на 30 днейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Наталья Поклонская на месяц лишилась возможности публиковать посты и делиться сообщениями в Facebook. Страницу депутата Госдумы заблокировали. Об этом написала Поклонская, но уже при помощи другой социальной сети. Она объяснила, что аккаунт «заморозили» из-за сообщения о Захарченко, убитом главе ДНР.

- Я расцениваю такой шаг как трусость и страх перед фамилией человека, погибшего как герой за свою Родину и народ, в чьих сердцах он останется навсегда, независимо от информации в Facebook.

Депутат обвинила социальную сеть в цензуре. Сначала модераторы удалили сообщение о Захарченко, а затем уведомили Поклонскую, что на 30 дней ее аккаунт заблокирован.

Глава ДНР Александр Захарченко был убит во время взрыва в Донецке 31 августа 2018 года. Подозреваемые в убийстве Александра Захарченко были задержаны. Их поймали в автомобиле на проспекте Богдана Хмельницкого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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