2019-09-05T15:58:28+03:00
Спорт

Абдурахимов согласился, что Порье выдержит на ринге с Нурмагомедовым 7-8 минут

Ранее такие цифры назвал отец российского бойца
Елена АКИМОВА
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Многие сходятся во мнении, что Дастин Порье выстоит на ринге с Хабибом Нурмагомедовым не более 7-8 минут Фото: ufc.comМногие сходятся во мнении, что Дастин Порье выстоит на ринге с Хабибом Нурмагомедовым не более 7-8 минут Фото: ufc.com
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Российский боец Шамиль Абдурахимов согласился с прогнозами на бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. Он уверен, что противник россиянина выстоит на ринге не более 7-8 минут.

- Абдулманап — опытный тренер. За его плечами работа со многими учениками. Если он так считает, то ему можно верить, — заявил Абдурахимов в интервью RT.

Ранее такие прогнозы сделал отец Хахиба, который лично тренирует бойца. Он заявил, что Порье не протянет больше указанного времени на турнире UFC 242

Бой пройдет 7 сентября в 22.30 по мск. Российский боец Хабиб Нурмагомедов сойдется в октагоне (так называется восьмиугольный ринг, огороженный сеткой) с американцем Дастином Порье в Абу-Даби.

Российский боец признается, что пересмотрел все последние бои Дастина и пришел к выводу, что предстоит тяжелое испытание.

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов за бой с Дастином Порье получит баснословный гарантированный гонорар. Сумма в несколько раз превысит «жалкие $2 миллиона», которые обещали дагестанцу за схватку с Конором Макгрегором. Ориентировочно, в 3-3,5 раза.

Встреча Хабиба с Пуарье перед боем за титул UFC.

ИСТОЧНИК KP.RU

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