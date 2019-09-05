2019-09-05T16:13:20+03:00
Политика

Путин в третий раз привел Абэ на дзюдо

Премьер Индии сбежал с турнира во Владивостоке
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин и Синдзо Абэ встретились во Владивостоке. Фото: kremlin.ruВладимир Путин и Синдзо Абэ встретились во Владивостоке. Фото: kremlin.ru
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Где бы ни встречались Владимир Путин и Синдзо Абэ, в России или в Японии, они практически всегда идут вместе на дзюдо. И если в Токио друг Синдзо сводил друга Владимира в культовое для каждого дзюдоиста место — центр «Кудокан», то во Владивостоке Путин повез Абэ на «Фетисов-Арену». Там проходил международный турнир имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет.

Вместе с ними посмотреть на борьбу отправились президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, которого Путин не без зависти во время пленарного заседания представил как чемпиона мира по самбо, и премьер Индии Нарендра Моди, который вообще больше любит йогу, чем единоборства.

Моди, впрочем, через некоторое время, насмотревшись на схватки, отправился домой, а Путин, Абэ и Баттулга, посещающие турнир уже в третий раз, упорно досмотрели до конца и даже пообщались с победителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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