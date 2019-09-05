Президент Монголии рассказал, что это он уговорил Трампа позвонить Путину

СЕГОДНЯ 16:25 2019-09-05T16:25:14+03:00

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Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в Москве рассказал о своем разговоре с Дональдом Трампом. Месяц назад он был в США с рабочим визитом. Речь зашла о масштабных лесных пожарах, которые в то время охватили Сибирь. В связи с этим президент Монголии попросил американского лидера позвонить Владимиру Путину и предложить свою помощь в решении проблемы.

- Я сказал, что мы живем на одной планете. Сибирь является частью этой планеты… Я ему сказал, почему бы вам не позвонить российскому президенту и выразить свои соболезнования и сочувствие по этому поводу. Сибирь - это легкие нашей планеты, вот эти легкие и горят, - приводит слова Баттулга ТАСС.

Модератор форума уточнил, что звонок Трампа Владимиру Путину состоялся как раз в дни, когда президент Монголии находился в США. В ответ на это российский президент успел пошутить, пока готовили микрофон для Баттулга:

- Он, он, - сказал Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU