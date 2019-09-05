Губернатор Ленобласти предложил ввести правила этикета в школьных столовых

СЕГОДНЯ 16:41 2019-09-05T16:41:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил ввести в школах столовый этикет. По мнению главы региона, культуру поведения за столом нужно прививать с детства, в том числе и во время школьных обедов. Таким предложением глава региона поделился 5 сентября в ходе визита в общеобразовательную школу №2 в Луге.

Дрозденко осмотрел школьную столовую, где только что закончили ремонт, и посоветовал ввести в обиход школьников полный набор столовых приборов — не только вилки, но и ножи.

- Любая культура прививается с детства, - отметил Александр Дрозденко. - Культура общения, культура поведения. И неправильно думать, что в школе не нужны столовые ножи. Пусть дети со школы учатся пользоваться приборами. Мы должны воспитывать культуру по всем.

Школа №2 в Луге открылась после ремонтных работ 2 сентября. Губернатор похвалил качество ремонта в школе и рассказал, что в этом году будут реконструированы еще 8 общеобразовательных учебных заведений Ленинградской области.

Программа реновации школ в регионе действует с 2015 года. За это время в разных районах области были отремонтированы 47 школ. Из областного бюджета на эти цели выделялись 2,2 млрд. рублей. Только в этом году на реновацию учебных заведений в регионе будет потрачено 863,9 млн. рублей: свежий ремонт уже появился или еще появится в 16 школах области.

ИСТОЧНИК KP.RU