Нацсовет Украины намерен через суд закрыть телеканал NewsOne за «разжигание вражды»

СЕГОДНЯ 16:50 2019-09-05T16:50:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд с просьбой об аннулировании лицензии телеканала NewsOne из-за «разжигание вражды». Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя регулятора Ольга Герасимюк, отметив, что максимальная санкция регулятора.

«Если подвести итог: признается разжигание национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти, обращаемся в суд с иском об аннулировании лицензии», - сказала она.

Герасимюк подчеркнула, что Нацсовет «ни в коем случае не закрывает каналы» и не отбирает лицензии, а обращается в суд, чтобы он утвердил свое решение.

Напомним, после инициативы украинского телеканала провести телемоста Киев - Москва «Надо поговорить», Национальный совет Украины назначил несколько внеплановых проверок NewsOne, а саму идею назвали «психологической операцией» и заявили, что такие действия канала требуют «абсолютно жестких действий» в отношении редакции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719151" frameborder="0"></iframe> Десятки митингующих пришли к телеканалу NewsOne на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU