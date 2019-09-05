2019-09-05T16:50:31+03:00
Политика

Нацсовет Украины намерен через суд закрыть телеканал NewsOne за «разжигание вражды»

Ранее в Национальном совете незалежной назвали психологической операцией идею телемоста Киев - Москва [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Нацсовет Украины намерен через суд закрыть телеканал NewsOne за «разжигание вражды»Нацсовет Украины намерен через суд закрыть телеканал NewsOne за «разжигание вражды»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд с просьбой об аннулировании лицензии телеканала NewsOne из-за «разжигание вражды». Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя регулятора Ольга Герасимюк, отметив, что максимальная санкция регулятора.

«Если подвести итог: признается разжигание национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти, обращаемся в суд с иском об аннулировании лицензии», - сказала она.

Герасимюк подчеркнула, что Нацсовет «ни в коем случае не закрывает каналы» и не отбирает лицензии, а обращается в суд, чтобы он утвердил свое решение.

Напомним, после инициативы украинского телеканала провести телемоста Киев - Москва «Надо поговорить», Национальный совет Украины назначил несколько внеплановых проверок NewsOne, а саму идею назвали «психологической операцией» и заявили, что такие действия канала требуют «абсолютно жестких действий» в отношении редакции.

Десятки митингующих пришли к телеканалу NewsOne на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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