Нацсовет Украины намерен через суд закрыть телеканал NewsOne за «разжигание вражды»
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд с просьбой об аннулировании лицензии телеканала NewsOne из-за «разжигание вражды». Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя регулятора Ольга Герасимюк, отметив, что максимальная санкция регулятора.
«Если подвести итог: признается разжигание национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти, обращаемся в суд с иском об аннулировании лицензии», - сказала она.
Герасимюк подчеркнула, что Нацсовет «ни в коем случае не закрывает каналы» и не отбирает лицензии, а обращается в суд, чтобы он утвердил свое решение.
Напомним, после инициативы украинского телеканала провести телемоста Киев - Москва «Надо поговорить», Национальный совет Украины назначил несколько внеплановых проверок NewsOne, а саму идею назвали «психологической операцией» и заявили, что такие действия канала требуют «абсолютно жестких действий» в отношении редакции.
Десятки митингующих пришли к телеканалу NewsOne на Украине.
ИСТОЧНИК KP.RU
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