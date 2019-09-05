Правительство поддержало законопроект о негосударственных пенсиях в 50 и 60 лет
Кабинет министров положительно оценил законопроект о негосударственных пенсиях, получать которые люди смогут в 50 и 60 лет, при условии, что документ будет одобрен в Госдуме. Предложение направили на рассмотрение в мае текущего года. Суть изменений в том, что женщинам и мужчинам дадут право выхода на негосударственную пенсию на пять лет раньше государственной.
Также в законопроекте прописан ранний срок получения пенсий жителям крайнего севера, инвалидов.
- Инициатива позволит повысить осведомленность граждан о дополнительных возможностях обеспечить себе достойную жизнь после выхода на пенсию, - цитирует слова одного из авторов законопроекта , члена думского комитета по финансовому рынку Дмитрия Скриванова ТАСС.
Документ рассмотрят депутаты Государственной Думы в осеннюю сессию.
ИСТОЧНИК KP.RU