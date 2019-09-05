Брат Джонсона ушел в отставку из-за разногласий по «жёсткому Brexit»

СЕГОДНЯ 17:10 2019-09-05T17:10:14+03:00

Экс-министр признался, что долго разрывался между преданностью семье и национальными интересами

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Джо Джоносон, младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, объявил об уходе в отставку с поста министра по делам университетов и науки и уходе из парламента, поскольку не поддерживает позицию своего брата по вопросу выхода из Европейского Союза без договора с Брюсселем.

«В последние недели я разрывался между преданностью семье и национальными интересами. Это неразрешимый конфликт, так что настало время другим занять мои посты депутата и министра», - написал Джонсон-младший в Twitter, отметив, что для него было честью работать при трех примерах.

Отметим, что из-за разногласий по «жесткому Brexit» правящая Консервативная партия Великобритании потеряла рабочее большинство в парламенте. Один из тори – депуат Филиппа Ли прямо в зале заседаний пересел к либеральным демократам.

Напомним, ранее Джонсон пригрозил наказать консерваторов, которые «будут бунтовать» против Brexit без сделки. Как сообщал сайт kp.ru, королева Великобритании Елизавете II одобрила решение премьера приостановить работу британского парламента с 9-12 сентября по 14 октября, что позволяет политику в случае необходимости реализовать сценарий жесткого Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU