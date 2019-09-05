2019-09-05T17:16:05+03:00
Общество

Итальянские соцслужбы отобрали у матери-одиночки из России сына

В дело мешалось российское посольство
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ребенок видится с мамой только в присутствии соцработниковРебенок видится с мамой только в присутствии соцработниковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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У матери-одиночки из России в Италии забрали сына. Женщина рассказала, что ребенок родился у нее от итальянца, но мужчина не признал отцовство, так что в соответствующей графе в свидетельстве о рождении стоит прочерк. Соответственно мальчик – сын гражданки России, у него одно гражданство.

Однако это не остановило итальянские соцслужбы, которые забрали у Анны Варгановой ребенка. Она рассказала журналистам, что сына «настраивают» против нее, убеждая, что мама его бросила. По версии женщины на ребенка претендует какая-то итальянская семья. Об истории женщины сообщили также в международном общественном движении «Русские матери».

Информацию, появившуюся в СМИ, проверяют представители посольства России в Риме. Они связались с женщиной.

- Посольство проверяет появившиеся в СМИ сведения относительно изъятия у российской гражданки ребенка социальными службами города Бари. Консульский отдел посольства находится в контакте с соответствующими итальянскими компетентными ведомствами, - цитирует слова представителя посольства РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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