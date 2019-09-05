Суд приговорил к четырем годам колонии участника митинга в Москве Константина Котова

СЕГОДНЯ 18:24 2019-09-05T18:26:34+03:00

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Активисту Константину Котову Тверской суд Москвы вынес обвинительный приговор. Напомним, его обвинили в неоднократном нарушении правил проведения митинга.

- Исправление Котова возможно только в условиях изоляции от общества с отбываем наказания в колонии общего режима, - сообщил судья.

Котова приговорили к четырем годам колонии общего режима. За последние полгода активист неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил проведения митингов: он выходил на несогласованные акции протеста, 10 августа он проигнорировал законные требования сотрудников полиции и продолжил митинговать.

- При попытке скрыться Котов был задержан и доставлен в следственный отдел столичного Главного следственного управления, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

Свою вину Константин Котов не признал. Тем не менее, в его отношении были собраны доказательства нарушения закона.

ИСТОЧНИК KP.RU