2019-09-05T20:21:17+03:00
Общество

Автор песен Леди Гага и Майкла Джексона разбился в аварии

О смерти Лашона Дэниелса написала его супруга в соцсетях
Юлия САЛЬНИКОВА
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Песни, сочиненные композитором, становились хитамиПесни, сочиненные композитором, становились хитамиФото: Instagram.com
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Известный американский композитор Лашон Дэниелс разбился в аварии в Южной Каролине на 42 году жизни. Его супруга Эйприл Дэниелс призналась мужу в любви на своей станице в твиттер. Она попросила друзей и близких не покупать цветы на похороны Лашона. Вместо этого деньги, которые бы потратили на эти цели, Эйприл предлагает в мемориальный фонд имени ее мужа.

У композитора были хорошие отношения со многими известными артистами. Он писал тексты, которые потом становились хитами для Spice Girls, Бейонсе, Дженнифер Лопес. Его песня «Telephone» в исполнении Леди Гага стала популярной во всем мире. С Лашоном Дэниелсом сотрудничал Майкл Джексон – для музыканта композитор написал хит «You Rock My World».

Он – один из немногих композиторов, удостоившихся премии «Грэмми». Музыкальную награду он получил в 2001 году за песню «Say My Name», написанную для «Destiny's Child».

Несколько дней назад он запустил свою первую музыкальную конференцию в штате Северная Каролина.

У мужчины остался маленький ребенок, которому всего три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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