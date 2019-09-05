В Шереметьево Boeing 777 повредили трапом после высадки пассажиров

СЕГОДНЯ 20:45 2019-09-05T20:49:52+03:00

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В московском аэропорту Шереметьево телетрап повредил пассажирский самолет. Как сообщает пресс-служба компании, все случилось после высадки пассажиров, которые прилетели в Москву из Пекина около трех часов дня. Телескопический трап задел дверь самолета.

В результате воздушное судно получило незначительные повреждения. Лайнер временно отстранили от полетов, на работу аэропорта инцидент не повлиял.

Несколько дней назад в аэропорту произошло еще одно происшествие. Во время буксировки два самолета задели крыльями друг друга. Пострадавших нет. На борту самолета находилось 229 пассажиров. Очевидцы сняли на видео поломанное крыло самолета. Пассажирам, которые как раз должны были вылететь в Пекин, предоставили резервный борт. Они благополучно улетели по купленным заранее билетам. Это происшествие также не повлияло на работу компании и не привело к задержке других рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU