Университет в США оштрафовали на рекордную сумму в 4,5 миллиона долларов из-за секс-скандала
Университет Мичигана оштрафован на 4,5 миллиона долларов из-за дела о домогательства к гимнасткам. Суд постановил, что образовательное учреждение «оказалось не способно защитить студенток от сексуального насилия». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования США.
Напомним, речь идет о деле экс-врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара. Около 150 женщин обвинили его в домогательствах. Сам Нассар признался в том, что приставал только к 11 гимнасткам. Его осудили- он приговорен к тюрьме на срок от 40 до 175 лет. Следствие установило, что сексуальные домогательства происходили в течение многих лет, с 1995 по 1015 годы.
Преступления совершались на территории кампусов университета. Это и послужило поводом для проверки, а впоследствии и рекордного штрафа. Министр образования США в 2018 году поручила провести проверку, каким образом университет реагировал на сообщения спортсменок о домогательствах.
ИСТОЧНИК KP.RU