«Вы не поверите»: В ЦБ рассказали, кто чаще других становится жертвами мошенников

СЕГОДНЯ 23:21 2019-09-05T23:32:48+03:00

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Оказывается, в мошеннических лотереях, когда аферисты в обмен на выигрыш просят предоставить им данные банковской карты, чаще других участвуют не пенсионеры или неразумные барышни, а мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах

Об этом рассказал первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев, отметив, что жертвами фиктивных лотерей, в основном, становятся «либо граждане старше 50 лет, либо, извините, мужики в среднем возрастном диапазоне».

«Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных», - рассказал лн.

«Иногда доходит до смешного, когда человек, уважаемый полковник, говорит: «Да я же знаю, черт меня дернул за полторы тысячи отдать все данные своей карты». Хотел полторы тысячи – потерял двести», - добавил представитель Центробанка.

Он отметил, что за последние полтора года интернет-мошенники стали чаще выбирать в качестве потенциальной жертвы людей в возрасте от 32 до 48 лет – то есть, «экономически активных» граждан, у которых может быть крупная сумма на счету. Потому что пожилые люди обычно хранят средства на депозитах, а на карте у них денег немного.

По словам Сычева, 65% жертв обманщиков – это женщины среднего возраста, у которых голова занята семейными проблемами, работой или личной жизнью, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он рассказал о новом способе воровства денег с помощью соцсетей.

Как не стать жертвой интернет-мошенников?.Распознать обман современному пользователю не сложно, но его схемы совершенствуются каждый день, и порой сразу их не заметишь. "Поздравляем, вы выиграли 400 тысяч рублей, только сначала 10 переведите на наш счет и можете забирать деньги", - такое сообщение в социальных сетях получали многие из нас. Казалось бы, кто в наши дни может купиться на столь стандартную уловку, но если такие письма счастья приходят, значит, есть и жертвы. В сообщении о выигрыше был указан адрес официального сайта компании, которая готова его выплатить. Цивильная страница, хорошие отзывы и даже скан оферты. Все бы хорошо, но поисковик выдал нам соседней строкой обзор, где уже раскрываются все карты. Сегодня специалисты знают несколько сотен мошеннических схем от социальных сетей до интернет-магазинов. Волей-неволей, хотя бы раз, но попадался, пожалуй, каждый. Как правило, интернет-мошенничество носит массовый характер, списываются незначительные суммы для населения, но в конечном итоге зачинщик хитрой схемы получает огромные деньги. "Если в отношении вас совершено мошенничество, необходимо обратиться в полицию, пусть даже вы потеряли 500 рублей и для вас сумма незначительная, но она может быть вот как раз той каплей в ходе расследования, чтобы как раз помочь найти преступника", - рассказал Василий Подкорытов, начальник отдела по раскрытию мошенничеств Уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области. По мнению юристов, самый простой и верный способ проверять информацию при любом, даже малейшем сомнении, и самое главное не публиковать свои персональные данные. Мошенники ищут все более изощренные ходы, поэтому, специалисты настоятельно рекомендуют не забывать об элементарной бдительности.

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ИСТОЧНИК KP.RU