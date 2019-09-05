2019-09-06T00:08:29+03:00
Политика

Соратник Януковича Ренат Кузьмин уже не числится в базе розыска МВД Украины

Он теперь – депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ренат Кузьмин теперь - депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - за жизнь»Ренат Кузьмин теперь - депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - за жизнь»Фото: REUTERS
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Соратник эус-президента Украины Виктора Януковича и бывший заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин больше не числится в базе розыска МВД страны. Впрочем, и искать его не нужно – он теперь депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», каждый день ходит на работу.

О том, что имя Рената Кузьмина исчезло из базы розыска лиц, которые скрываются от следствия, сообщило в четверг агентство «Украинские новости».

Он занимал должность первого заместителя генерального прокурора Незалежной в 2010 – 2014 годах, в свое время именно под руководством Кузьмина ведомство возбудило уголовные дела против Юлии Тимошенко и Юрия Луценко. А после госпереворота и смены власти на Украине он сам стал объектом уголовного расследования по нескольким статьям. В частности, его обвиняли в незаконном аресте и содержании под стражей.

К слову, как писал сайт kp.ru, Ренат Кузьмин еще в 2017 году объявил, что действующего тогда президента страны Петра Порошенко нужно судить за госизмену, а через год обвинил главу государства в сборе денег на взятку патриарху Варфоломею и присвоении большей части собранной суммы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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