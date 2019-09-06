2019-09-06T02:19:53+03:00
Общество

ВОЗ назвала страны Европы с самым пьющим населением

На первом месте оказалась Литва, где в среднем выпивается 15 л чистого спирта на человека в год
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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По данным ВОЗ, почти половина европейских мужчин и 14% женщин – «эпизодические пьяницы»По данным ВОЗ, почти половина европейских мужчин и 14% женщин – «эпизодические пьяницы»Фото: Евгения ГУСЕВА
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выяснила, в какой европейской стране пьют больше всего. Как выяснилось, самое пьющее население – в Литве, где в среднем приходится 15 литров чистого спирта в год на человека. На втором месте Чехия, а замыкает тройку «лидеров» Германия.

По данным ВОЗ, среднестатистический европеец старше 15 лет (в исследование вошли 28 стран Евросоюза, а также не входящие в ЕС Норвегия и Швейцария) выпивает больше двух бутылок вина в неделю. Если из этой выборки исключить убежденных трезвенников и «завязавших», получается, что взрослые жители Европы пьют три бутылки вина в неделю, а это уже считается вредным для здоровья

Коме того, как отмечают авторы опубликованного на сайте европейского бюро ВОЗ доклада, почти треть опрошенных (30,4%) признались, что за последний месяц выпили за один раз больше, чем 60 г чистого алкоголя. Организация это классифицирует как «сильное эпизодическое пьянство» и уточняет: такая пагубная привычка свойственна почти половине (47,4%) европейских мужчин и 14,4% женщин, причем больше всего «эпизодических пьяниц» в Прибалтике, Чехии и Люксембурге.

К слову, как писал сайт kp.ru, исследование ВЦИОМ показало, что в России за последний год пьющих людей стало больше.

Страны, в которых ВОЗ проводила исследование

Австрия

Бельгия

Болгария

Великобритания

Венгрия

Германия

Греция

Дания

Ирландия

Испания

Италия

Кипр

Латвия

Литва

Люксембург

Мальта

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Словакия

Словения

Финляндия

Франция

Хорватия

Швеция

Швейцария

Чехия

Эстония

ИСТОЧНИК KP.RU

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