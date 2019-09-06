2019-09-06T01:21:18+03:00
Политика

Посольство России в США возмущено арестом россиянина Коршунова

В дипмиссии отметили, что «порочная практика» Вашингтона по охоте на российских граждан противоречит нормам международного права
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Посольство России в ВашингтонеПосольство России в ВашингтонеФото: REUTERS
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Посольство России в США возмущено арестом россиянина Александра Коршунова, задержанного в итальянском Неаполе по запросу Соединенных Штатов, и выражает решительный протест в связи с неправомерными действиями в отношении нашего соотечественника.

В опубликованном на странице дипмиссии в Facebook заявлении российских дипломатов говорится, что «подобная порочная практика властей США по развязанной ими охоте на российских граждан по всему миру недопустима», она «идет вразрез с нормами международного права, а также ведет к дальнейшей деградации и непредсказуемости российско-американских отношений».

Сотрудники посольства уже посетили госдепартамент, где потребовали объяснить причины задержания гражданина России и немедленно отозвать запрос на его экстрадицию в Штаты.

Напомним, как писал сайт kp.ru, топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации задержали в аэропорту Неаполя 30 августа. Американские власти обвиняют Александра Коршунова в экономической разведке. Ранее сообщалось, что российским дипломатам разрешили с ним встретиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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