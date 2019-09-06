Ураган «Дориан» в субботу достигнет побережья Канады

СЕГОДНЯ 02:46 2019-09-06T03:05:18+03:00

К этому времени он ослабеет до первой категории

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Постепенно теряющий силу ураган «Дориан» в субботу, 7 сентября, достигнет атлантического побережья Канады. По данным Национального метеобюро, стихия затронет провинции Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда.

Правда, как предсказывают синоптики, к этому часу ураган ослабеет до первой категории опасности из пяти возможных, и уже не принесет таких масштабных разрушений, как на Багамских островах. Вместе с «Дорианом» в Канаду придут проливные дожди.

По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, «Дориан» уже ослаб до второй категории, и сейчас находится примерно в 80 километрах от города Чарльстон (штат Южная Каролина), передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ураган обрушился на Багамские острова в воскресенье, когда достиг наивысшей – пятой – категории опасности. По последним данным, жертвами стихии на Багамах стали не менее 20 человек.

А в среду он вместе с сильными ветрами и мощными ливнями пришел на юго-восточное побережье США. Ранее сообщалось, что ураган «Дориан» выбросил на пляжи Флориды крупную партию кокаина.

ИСТОЧНИК KP.RU