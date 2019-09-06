Трюдо обвинил Китай в задержании иностранцев ради достижения политических целей

СЕГОДНЯ 03:48 2019-09-06T04:03:12+03:00

По словам премьера Канады, такая «тактика давления» КНР очень беспокоит и союзников его страны

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти Китая задерживают иностранцев на своей территории ради достижения собственных политических целей и «давления» на другие государства, сообщает газета Toronto Star.

По словам канадского премьера, то, что Пекин «использует незаконные задержания в качестве инструмента для достижения политических целей, как на международной, так и на внутренней арене, беспокоит не только Канаду, но и всех наших союзников».

«Они (союзники) также обеспокоены тем, что Китай применяет такую же тактику давления и с ними», - добавил Джастин Трюдо.

Напомним, в прошлом году по подозрению в угрозе национальной безопасности КНР были арестованы два канадца. Речь идет о владельце международной организации Paektu Cultural Exchange Майкле Спэйворе и бывшем канадском дипломате, ныне сотруднике «Международной кризисной группы» (ICG) Майкле Ковриге, которых задержали в Поднебесной после того, как в Ванкувере арестовали финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Вашингтон и Оттава неоднократно требовали освободить их обоих, однако Пекин пока держит канадцев под стражей.

К слову, как писал сайт kp.ru, в январе суд китайского города Далянь приговорил к смертной казни еще одного гражданина Канады – Ллойда Шелленберга, признанного виновным в контрабанде более 220 килограммов метамфетамина.

ИСТОЧНИК KP.RU