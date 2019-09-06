2019-09-06T04:37:20+03:00
Происшествия

На Багамах пока не знают число жертв урагана «Дориан»

На данный момент подтверждена гибель 30 человек, но разбор завалов в районах стихийного бедствия только начался
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Последствия урагана "Дориан" на Багамских островахПоследствия урагана "Дориан" на Багамских островахФото: REUTERS
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Ураган «Дориан», бушевавший на Багамских островах 36 часов, оставил после себя масштабные разрушения. Полностью уничтожены или повреждены около 13 тысяч построек, в том числе жилых домов.

По последним данным, жертвами стихии на Багамах стали 30 человек, однако, как заявил министр здравоохранения страны Дюэйн Сэндс, число погибших из-за урагана стать «ошеломляющим», передает газета Nassau Guardian.

Разбор завалов и поисковые работы в зоне стихийного бедствия только начались, до некоторых населенных пунктов спасатели еще просто не добрались. По данным издания Bahamas Press, правительство распорядилось доставить в пострадавшие от урагана районы более 200 специальных мешков для перевозки тел.

Как писал сайт kp.ru, ураган обрушился на Багамы в воскресенье, когда достиг наивысшей – пятой – категории опасности. Основной удар пришелся на острова Абако и Большой Багама.

«Дориан» уже ослаб до второй категории, и сейчас находится примерно в 80 километрах от американского города Чарльстон (штат Южная Каролина).

Последствия разрушительного урагана Дориан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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