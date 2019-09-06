2019-09-06T05:08:52+03:00
Политика

В Токио позитивно оценили итоги переговоров Путина с Абэ

Президент России и премьер Японии договорились искать приемлемый для обеих стран вариант решения проблемы мирного договора
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин встретились на полях Восточного экономического форума во ВладивостокеПремьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин встретились на полях Восточного экономического форума во ВладивостокеФото: REUTERS
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В Токио позитивно оценили итоги прошедших в четверг, 5 сентября, переговоров премьера Японии Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным, сообщает японское общественное телевидение со ссылкой на представителя правительства страны.

По его словам, «большого прогресса» достичь не удалось, однако уже то, что глава российского государства подтвердил намерение продолжать переговоры, – «это определенный результат».

Отмечается, что президент России и премьер-министр Японии договорились продолжать консультации на уровне глав МИД, дабы выработать приемлемый для обеих стран вариант решения проблемы мирного договора.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Владимир Путин провел встречу с Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Потом помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что лидеры двух стран снова встретиться на ноябрьском саммите АТЭС в Чили и провести «углубленное обсуждение двусторонних вопросов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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