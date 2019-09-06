Аксенов пригласил Зеленского в Крым

СЕГОДНЯ 05:27 2019-09-06T05:39:47+03:00

По мнению главы региона, президент Украины еще не вышел из сериального образа Голобородько

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Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить полуостров, чтобы тот собственными глазами посмотрел, как там люди живут, пообщался с крымчанами и спросил, «хотят ли они назад на Украину».

«Услышите ответ и примите то, что вам люди говорят», - сказал глава региона в эфире телеканала «Крым 24».

Он добавил, что всем украинским политикам пора понять и принять истину: полуостров – часть России, «это навсегда, есть воля народа, и никто этого изменить не сможет». И чем скорее в Киеве это поймут, тем проще будет и Крыму, и самой Украине.

Аксенов также высказал мнение, что Зеленскому пора выходить из образа Василия Голобородько – главного героя сериала «Слуга народа».

«На мой взгляд он живет, как персонаж кино Голобородько. В том же образе находится и, по-моему, он еще не понял, куда он попал», - отметил глава Совета министров республики.

Сергей Аксенов сказал, что Зеленский его разочаровал, не оправдал ожиданий.

«Я думал, что человек, придя не из политики, а являясь представителем шоу-бизнеса, будет вникать и мыслить по-другому», - поделился глава Крыма с телезрителями.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Крымчане просто не ассоциировали себя с Украиной после госпереворота.

Между тем, из Киева постоянно звучат заверения в том, что Незалежная рано или поздно «вернет» Крым – как при предыдущем президенте, так и при нынешнем.

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ИСТОЧНИК KP.RU