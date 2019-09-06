2019-09-06T06:36:22+03:00
В мире

Yonhap: КНДР пыталась в обход санкций ООН ввезти более 100 тысяч бутылок водки

Незаконный ввоз российской и белорусской «беленькой» в Северную Корею пресекли
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Лидер КНДР Ким Чен ЫнЛидер КНДР Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Северная Корея дважды пыталась в обход международных санкций приобрести крупную партию водки, однако оба раза ввоз приравненного к предметам роскоши алкоголя в КНДР удалось вовремя пресечь, сообщает южнокорейское информационное издание со ссылкой на Yonhap доклад Комитета по санкциям Совбеза ООН.

Издание уточняет, что в ноябре 2018 года северным соседям не дали ввезти в страну 15,6 тысячи бутылок белорусской водки стоимостью свыше 14 тысяч долларов США. А вторая партия была более крупной: «Столбовой» из России на сумму более 27 тысяч, которую пытались переправить в КНДР в феврале нынешнего года.

Кстати, сайт kp.ru писал об этом случае.Тогда утверждалось, что три тысячи ящиков российской водки предназначались для северокорейского лидера Ким Чен Ына с его военачальниками.

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Груз направлялся в Китай, но власти Нидерландов убеждены, что в итоге контейнер с алкоголем в нарушение санкций попал бы в КНДР (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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