2019-09-06T06:57:58+03:00
Политика

Польский журналист обвинил Варшаву во враждебном отношении к России

По мнению политического обозревателя, власти Польши пытаются нанести удар по «историко-международному самосознанию» россиян
Поделиться:
Комментарии: comments1
Политический обозреватель назвал Польшу врагом российской государственностиПолитический обозреватель назвал Польшу врагом российской государственностиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Отказ официальной Варшавы пригласить на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны делегацию из Москвы говорит о враждебном отношении Польши к России, считает польский журналист Матеуш Пискорский.

Об этом он написал в своей статье в общественно-политическом еженедельнике Mysl Polska, назвав Польшу «врагом российской государственности».

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Yonhap: КНДР пыталась в обход санкций ООН ввезти более 100 тысяч бутылок водки
Американский генерал назвал «противников» США в космосе
Аксенов пригласил Зеленского в Крым
В Токио позитивно оценили итоги переговоров Путина с Абэ
На Багамах пока не знают число жертв урагана «Дориан»
Трюдо обвинил Китай в задержании иностранцев ради достижения политических целей
За неделю у границ России были замечены более 30 иностранных самолетов-разведчиков
Ураган «Дориан» в субботу достигнет побережья Канады
Сенатор обвинил Трампа в неправильной трате денег, выделенных на «сдерживание России»
Посольство России в США возмущено арестом россиянина Коршунова
ВОЗ назвала страны Европы с самым пьющим населением
На Украине снова заговорили об угрозе «вторжения» России
Соратник Януковича Ренат Кузьмин уже не числится в базе розыска МВД Украины
«Вы не поверите»: В ЦБ рассказали, кто чаще других становится жертвами мошенников
Пенс поддержал выход Великобритании из Евросоюза
Университет в США оштрафовали на рекордную сумму в 4,5 миллиона долларов из-за секс-скандала
«Уровень ниже аборигенов»: Латвийская журналистка раскритиковала Лайму Вайкуле за песни на русском
От онкологии умер исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Самой высокооплачиваемой моделью Великобритании стала Кара Делевинь
В Польше врачи спасли ребенка, который родился спустя 56 дней после смерти матери
США направили четвертый стратегический бомбардировщик в Европу
В Шереметьево Boeing 777 повредили трапом после высадки пассажиров
В России могут перестать учить на слесарей и токарей с 2021 года
На главном храме Росгвардии установили кровлю
Автор песен Леди Гага и Майкла Джексона разбился в аварии