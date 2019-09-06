Польский журналист обвинил Варшаву во враждебном отношении к России
По мнению политического обозревателя, власти Польши пытаются нанести удар по «историко-международному самосознанию» россиян
Политический обозреватель назвал Польшу врагом российской государственностиФото: REUTERS
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Отказ официальной Варшавы пригласить на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны делегацию из Москвы говорит о враждебном отношении Польши к России, считает польский журналист Матеуш Пискорский.
Об этом он написал в своей статье в общественно-политическом еженедельнике Mysl Polska, назвав Польшу «врагом российской государственности».
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ИСТОЧНИК KP.RU