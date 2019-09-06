Украинский депутат призвал запугать Россию космической ракетой «с камушками»
Депутат Киевского совета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк заявил, что у Украины нет ядерного арсенала, но предложил использовать неядерные силы, чтобы при помощи космических ракет с «камушками» запугать Россию.
- Мы имеем ракету, которая может долететь до Москвы. На нее нужно сейчас прицепить ту боеголовку, которая у нас есть — с камушками, динамитом, пока что не ядерную, но она тоже несет угрозу», - сказал политик.
Сиротюк добавил, что в отсутствие качественных боевых ракет виноваты украинские чиновники, которые грабят «Укроборонпром», и заявил, что если они дадут заказ «Южмашу», то уже через год Киев заставит «Россию задумается».
Напомним, ранее бывший президент Украины Петр Порошенко говорил как и о создании боевых ракет малой дальности, так и о скором запуске в космос украинских ракет из Флориды вместе со скоростными поездами в каждое село.
ИСТОЧНИК KP.RU
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