Роструд назвал сферы труда, где вакансии с самыми высокими зарплатами

СЕГОДНЯ 08:08 2019-09-06T08:08:56+03:00

Заработная плата по некоторым из вакансий в России достигают 400 тысяч рублей Фото: REUTERS

Заработная плата по некоторым из пунктов достигает 400 тысяч рублей

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Наибольшее число вакансий с заработной платой от 80 тысяч рублей в месяц и выше предлагают специалистам рабочих профессий. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

В списке таких вакансий: машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков в строительстве.

В Роструде отметили, что по некоторым из вакансий зарплаты достигают 300-400 тысяч рублей. Такие предложения на рынке труда получают пилоты и капитаны. Машинисты горных выемочных машин могут получать 200 тысяч рублей в месяц.

Напомним, ранее в Роструде сообщили, что специалисты рабочих профессий являются наиболее востребованные на рынке труда в России. На данный момент. В базе вакансий ведомства насчитывается около миллиона открытых вакансий для работников в сферах строительства, недвижимости, производства и здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU