Роструд назвал сферы труда, где вакансии с самыми высокими зарплатами
Наибольшее число вакансий с заработной платой от 80 тысяч рублей в месяц и выше предлагают специалистам рабочих профессий. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.
В списке таких вакансий: машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков в строительстве.
В Роструде отметили, что по некоторым из вакансий зарплаты достигают 300-400 тысяч рублей. Такие предложения на рынке труда получают пилоты и капитаны. Машинисты горных выемочных машин могут получать 200 тысяч рублей в месяц.
Напомним, ранее в Роструде сообщили, что специалисты рабочих профессий являются наиболее востребованные на рынке труда в России. На данный момент. В базе вакансий ведомства насчитывается около миллиона открытых вакансий для работников в сферах строительства, недвижимости, производства и здравоохранения.
ИСТОЧНИК KP.RU