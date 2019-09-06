В России считают неприемлемыми претензии Японии по заводу на Курилах

СЕГОДНЯ 09:09 2019-09-06T09:25:18+03:00

Токио не понравилось, что на спорном острове Шикотан появилось рыбоперерабатывающее предприятие

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Посольство России в Японии назвало неприемлемыми претензии Токио по открытию нового рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан.

Сайт kp.ru писал, что ранее министерству иностранных дел РФ было сделано представление в связи со строительством этого предприятия. Японские власти пообещали и дальше упорно вести переговоры с Москвой для решения проблемы "северных территорий" (южные Курильские острова) и заключения мирного договора.

"Считаем представление японской стороны неприемлемым. Южные Курильские острова принадлежат России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны. Соответственно, российская сторона вправе предпринимать любые меры по социальному развитию своих территорий", - цитирует ТАСС пресс-службу посольства.

Дипломаты выразили надежду на то, что Токио осознает реальность и перестанут препятствовать созданию благоприятной атмосферы вокруг диалога по мирному договору. Протесты и представления не способствуют укреплению отношений между странами, а вот совместная работа по развитию всестороннего сотрудничества, могла бы, считают в дипмиссии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/605619" frameborder="0"></iframe> «Курилы: русская земля от «А» до «Я».«Курилы: русская земля от «А» до «Я» - это фильм по итогам экспедиции «Комсомольской правды» и Русского Географического Общества на Курильские острова в 2014 году

ИСТОЧНИК KP.RU