Меркель не стала вставать со стула во время исполнения гимнов в Китае

СЕГОДНЯ 09:19 2019-09-06T09:41:33+03:00

Канцлер Германии выглядела бодро, но, похоже, не стала рисковать здоровьем в 30-градусную жару

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Канцлер Германии Ангела Меркель не стала вставать со стула во время официальной церемонии приветствия в Китае. Обычно гимны обеих стран заслушиваются стоя, но немецкий политик, похоже, решила не рисковать подорванным здоровьем.

Церемония состоялась в пятницу, 6 сентября, на площади перед Домом народных собраний в центре Пекина. При этом на улице стояла 30-градусная жара. Журналисты отмечают, что Меркель выглядела бодро.

Сначала на площади заиграл гимн ФРГ, при этом встречавший канцлера премьер Госсовета КНР Ли Кэцян тоже слушал его сидя. Он встал лишь когда началось исполнение гимна его родной страны.

После торжественной церемонии политики направились на переговоры. В планах - встречи с представителями бизнес кругов и подписание ряда двусторонних документов, передает РИА Новости.

Напомним, что в начале лета у Меркель прямо на публике случился тремор - приступ, во время которого все тело бьет мелкой дрожью. Потом такие ситуации несколько раз повторялись, и во время торжественных церемоний с заслушиванием гимнов для канцлера начали ставить стулья. Сайт kp.ru писал, что сама глава правительства свое состояние здоровья оценивает, как хорошее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/717360" frameborder="0"></iframe> Нежелезная фрау Меркель.Меркель снова стало плохо на официальной встрече. От чего же трясёт канцлера Германии?

ИСТОЧНИК KP.RU