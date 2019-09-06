2019-09-06T09:42:39+03:00
Спорт

Бой Нурмагомедов - Порье: чтобы уложиться в вес, Хабибу пришлось полностью обнажиться

Российский боец UFC показал необходимые цифры [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Хабиб Нурмагомедов перед боем уложился в вес.Хабиб Нурмагомедов перед боем уложился в вес.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Рано утром в одном из отелей Абу-Даби прошла предварительная церемония взвешивания бойцов перед турниром UFC242. Он пройдет завтра, 7 сентября, и главным событием вечера станет первый после 10-месячной дисквалификации бой российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье.

Хабибу удалось показать нужный вес. Он уложился в 155 фунтов, то есть 70.3 килограмма. Однако для этого ему пришлось полностью обнажиться. Для таких случаев в UFC предусмотрены особые моменты - вокруг пояса Нурмагомедова обернули специальную ткань, чтобы на весах были нужные показатели. Соперник Хабиба, Дастин Порье, без проблем уложился в свою весовую категорию тоже.

Отметим, что еще за пару дней до взвешивания вес Хабиба был 76 кг. А обычно же во времена без боев у Нурмагомедова вес может уходить за 80 кг. И к каждому из поединков он сгоняет немало кг, чтобы уложиться в свою категорию.

Напомним, что официальная церемония взвешивания бойцов перед турниром UFC242 пройдет сегодня вечером в Абу-Даби на арене The Arena, где уже завтра пройдет бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье.

Предварительная церемония взвешивания для Хабиба Нурмагомедова.Хабиб Нурмагомедов уложился в вес

ИСТОЧНИК KP.RU

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