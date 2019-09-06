В России рассмотрят возможность субсидирования перелетов детей-инвалидов

СЕГОДНЯ 10:16 2019-09-06T10:30:46+03:00

Также будет изучен вопрос расширения использования материнского капитала для семей, проживающих в сельской местности

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Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность субсидирования авиаперелетов детей-инвалидов, в том числе с Дальнего Востока к месту лечения в европейской части страны. Соответствующее заявление было сделано в пятницу, 6 сентября, на встрече главы государства с представителями общественности.

"Я такую задачу поставлю перед соответствующими ведомствами, в том числе перед Минфином", - сказал Владимир Путин.

По его словам, сначала надо будет узнать, во сколько это обойдется, но сам президент считает, что речь идет не о таких уж и больших деньгах.

Также глава государства пообещать поднять вопрос расширения использования материнского капитала для семей, проживающих в сельской местности. Речь идет о возможности направления таких средств на подключение к центральному газоснабжению, водоснабжению и водоотведению.

"У меня всегда такое опасение, чтобы эти деньги у людей не растащили. <...>Важно, чтобы у людей не стырили эти деньги", - цитирует ТАСС Путина.

Сайт kp.ru писал, что в начале этого года в Хабаровском крае разгорелся скандал. Авиакомпания обязала мать-одиночку купить 13 билетов для перевозки ее двух сыновей-инвалидов в уральский Курган на операцию.

ИСТОЧНИК KP.RU