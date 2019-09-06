Форвард "Челси" Оливье Жиру может уехать играть в США
Оливье Жиру имеет большие шансы покинуть «Челси» летом 2020 года, если с ним не продлят контракт, и уже начал рассматривать варианты для продолжения карьеры.
По сведением издания RMC, у Оливье Жиру есть несколько предложений от американских клубов, и он всерьез рассматривает возможность продолжить карьеру в чемпионате США (МЛС).
В 2020 году Жиру будет 33 года, и, по его мнению, в МЛС он сможет играть минимум до 40 лет. Французский форвард сравнил себя со Златаном Ибрагимовичем, в свои 37 лет продолжающим ставить рекорды за «Лос-Анджелес Гелекси» и выразившим желание летом вернуться в чемпионат Англии, перейти в английский «Манчестер Сити».
Текущее соглашение Жиру с клубом действует до 2020 года, и в текущем сезоне чемпионата Англии француз отыграл 4 матча и забил 1 гол.
ИСТОЧНИК KP.RU