В Индии пенсионерка впервые стала мамой в 74 года, родив двойню

СЕГОДНЯ 10:37 2019-09-06T10:40:09+03:00

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В Индии мамой стала 74-летняя местная жительница. Она родила двух девочек – двойняшки появились на свет недавно.

В жизни Эрраматти - это первый опыт материнства. Они с супругом Раджу Рао женаты с 1962 года, но детей у пары не было. Всю жизнь муж и жена мечтали подержать на руках своих наследников, но все мечты так и оставались мечтами.

25 лет у Эрраматти началась менопауза, казалось бы – приговор, но желание стать матерью было слишком сильным. В итоге пара решилась прибегнуть в ЭКО.

Врачи не стали отоваривать пациентку и провели процедуру. Все прошло успешно, трудностей не возникло не только во время оплодотворения, но и в период вынашивания беременности. Будущая мама чувствовала себя хорошо, даже давление не мучило женщину.

- Девочки появились на свет в индийском штате Андхра-Прадеш. Они родились путем кесарева сечения. Мать и дети здоровы и не имеют никаких осложнений. Все же мать после родов было решено доставить в отделение интенсивной терапии, чтобы она вышла из стресса, - комментирует директор больницы.

А вот кормить младенцев грудью новоиспеченная родительница не сможет. Молоко им предоставят из донорского банка, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU