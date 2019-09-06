В Турции прошли первые испытания крылатой ракеты SOM-B2
В Турции прошли первые испытания крылатой ракеты SOM-B2, предназначенной для уничтожения бетонных сооружений, в том числе бункеров. Об этом сообщил министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк.
По его словам, ракеты была разработана инженерами компании TUB TAK SAGE под руководством Управления оборонной промышленности.
"Первая крылатая ракета SOM-B2, разработанная Турцией для использования против бетонных укреплений, была успешно запущена в ходе испытаний", - написал Варанк у себя в микроблоге в Twitter.
Сайт kp.ru писал, что в прошлом году арабская республика испытала также собственные баллистические ракеты "Гекдоган" и "Боздоган". Снаряды были разработаны специалистами Совета по научно-техническим исследованиям Турции совместно с сотрудниками Научно-исследовательского института оборонной промышленности страны.
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ИСТОЧНИК KP.RU