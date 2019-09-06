2019-09-06T11:22:22+03:00
Политика

В Турции прошли первые испытания крылатой ракеты SOM-B2

Снаряд способен уничтожать бетонные конструкции, в том числе бункеры
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Турция испытала крылатую ракету SOM-B2Турция испытала крылатую ракету SOM-B2Фото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

В Турции прошли первые испытания крылатой ракеты SOM-B2, предназначенной для уничтожения бетонных сооружений, в том числе бункеров. Об этом сообщил министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк.

По его словам, ракеты была разработана инженерами компании TUB TAK SAGE под руководством Управления оборонной промышленности.

"Первая крылатая ракета SOM-B2, разработанная Турцией для использования против бетонных укреплений, была успешно запущена в ходе испытаний", - написал Варанк у себя в микроблоге в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году арабская республика испытала также собственные баллистические ракеты "Гекдоган" и "Боздоган". Снаряды были разработаны специалистами Совета по научно-техническим исследованиям Турции совместно с сотрудниками Научно-исследовательского института оборонной промышленности страны.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Будущий глава ЕС научит западные страны противостоять КНР, России и США
В Конгрессе США выступили против возвращения к формату G8
На пути к Северной Каролине ураган «Дориан» ослаб до первой категории
В Госдуме намекнули Италии на симметричный ответ после задержания Коршунова
Мировая экономика потеряет 850 млрд долларов из-за торговой войны США и Китая
Кокорин и Мамаев выйдут по УДО 17 сентября
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в Великобритании и Ирландии
Порошенко в очередной раз не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Китай не будет полностью реставрировать Великую стену
В Индии пенсионерка впервые стала мамой в 74 года, родив двойню
Адвокат: обмен удерживаемых лиц между Москвой и Киевом требует «режима тишины»
Форвард "Челси" Оливье Жиру может уехать играть в США
Более 470 тысяч пользователей Android скачали приложение с трояном
В России рассмотрят возможность субсидирования перелетов детей-инвалидов
Путин назвал Камчатку бриллиантом России