Мультсериал «Маша и медведь» покажут в Великобритании и Ирландии
Жители Великобритании и Ирландии смогут лично увидеть российский мультфильм «Маша и медведь». Его покажут в кинотеатрах 20 сентября.
Правообладателям удалось договориться и организовать прокат популярной истории о дружбе девочки и медведя. В прокат выйдут последние эпизоды третьего сезона мультсериала.
Кстати, «Маша и медведь» занесен в Книгу рекордов Гиннеса в 2019 году. Тогда серию «Маша плюс каша» на сервисе YouTube посмотрели более четырех миллиардов человек.
- Показ будет организован на большом экране одной из глобально лидирующих сетей кинотеатров Vue, — говорится в сообщении пресс-службы компании Animaccord.
Премьера пройдет в 89 кинотеатрах сети, сообщает Пятый канал.
Факт показа мультсериала в Великобритании говорит о многом. Всего год назад западные эксперты обвинили детскую историю в пророссийской пропаганде. В свою очередь в российском МИД шуточно посоветовали британским дипломатам открыть "Центр по противодействию мультипликационным фильмам где-нибудь на Балтике".
Ранее ВЦИОМ выяснил какие мультфильмы у россиян самые любимые. На третьем месте по популярности оказался "Маша и медведь". За него отдали голоса - 16%.
Серия мультфильма Маша и Медведь набрала 4 миллиардов просмотров на YouTube.
ИСТОЧНИК KP.RU