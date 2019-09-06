2019-09-06T11:06:25+03:00
Общество

Мультсериал «Маша и медведь» покажут в Великобритании и Ирландии

Жители данных стран увидят популярную историю 20 сентября [видео]
Елена АКИМОВА
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Мультсериал "Маша и медведь" покажут в Великобритании и ИрландииМультсериал "Маша и медведь" покажут в Великобритании и Ирландии
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Жители Великобритании и Ирландии смогут лично увидеть российский мультфильм «Маша и медведь». Его покажут в кинотеатрах 20 сентября.

Правообладателям удалось договориться и организовать прокат популярной истории о дружбе девочки и медведя. В прокат выйдут последние эпизоды третьего сезона мультсериала.

Кстати, «Маша и медведь» занесен в Книгу рекордов Гиннеса в 2019 году. Тогда серию «Маша плюс каша» на сервисе YouTube посмотрели более четырех миллиардов человек.

- Показ будет организован на большом экране одной из глобально лидирующих сетей кинотеатров Vue, — говорится в сообщении пресс-службы компании Animaccord.

Премьера пройдет в 89 кинотеатрах сети, сообщает Пятый канал.

Факт показа мультсериала в Великобритании говорит о многом. Всего год назад западные эксперты обвинили детскую историю в пророссийской пропаганде. В свою очередь в российском МИД шуточно посоветовали британским дипломатам открыть "Центр по противодействию мультипликационным фильмам где-нибудь на Балтике".

Ранее ВЦИОМ выяснил какие мультфильмы у россиян самые любимые. На третьем месте по популярности оказался "Маша и медведь". За него отдали голоса - 16%.

Серия мультфильма Маша и Медведь набрала 4 миллиардов просмотров на YouTube.

ИСТОЧНИК KP.RU

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