2019-09-06T11:58:42+03:00
Политика

В Конгрессе США выступили против возвращения к формату G8

Присоединение России к Группе семи возможно лишь при выполнении ряда условий, говорится в проекте резолюции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В конгрессе США выступили против возвращения России в G7В конгрессе США выступили против возвращения России в G7Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Член Демократической партии Альбио Сайрес направил в палату представителей США проект резолюции, который призывает страны G7 выступить против возвращения России в формат "Большой восьмерки"

В документе говорится о том, что Москва может присоединиться к Группе семи лишь на определенных условиях. В их числе "уважение территориальной целостности соседних государств и следование стандартам демократического общества". Здесь же Сайрес обвинил Россию в "оккупации" украинских земель и "атаках на демократию" по всему миру.

Согласно опубликованным на сайте Конгресса данным, сейчас проект резолюции находится на рассмотрении комитета палаты представителей по иностранным делам. Документ будет вынесен на голосование в случае одобрения.

Сайт kp.ru писал, что именно президент США Дональд Трамп является тем, кто больше всего настаивает на возвращении России в формат G8. Этот вопрос даже стал причиной ссоры между американским лидером и главами других государств Группы семи.

В самой Москве не против восстановления формата, но готовы вернуться к нему лишь, если все остальные страны-участники будут не против.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Строители в Алеппо восстановили около 200 жилых домов
Путин выразил соболезнование в связи с кончиной Мугабе
Следствие просит заочно арестовать основателя компании "Рольф"
Боец Махачев оценил возможность боя-реванша между Макгрегором и Нурмагомедовым
Будущий глава ЕС научит западные страны противостоять КНР, России и США
На пути к Северной Каролине ураган «Дориан» ослаб до первой категории
В Госдуме намекнули Италии на симметричный ответ после задержания Коршунова
Мировая экономика потеряет 850 млрд долларов из-за торговой войны США и Китая
Кокорин и Мамаев выйдут по УДО 17 сентября
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в Великобритании и Ирландии
В Турции прошли первые испытания крылатой ракеты SOM-B2
Порошенко в очередной раз не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Китай не будет полностью реставрировать Великую стену
В Индии пенсионерка впервые стала мамой в 74 года, родив двойню
Адвокат: обмен удерживаемых лиц между Москвой и Киевом требует «режима тишины»
Форвард "Челси" Оливье Жиру может уехать играть в США
Более 470 тысяч пользователей Android скачали приложение с трояном
В России рассмотрят возможность субсидирования перелетов детей-инвалидов
Путин назвал Камчатку бриллиантом России