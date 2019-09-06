В Конгрессе США выступили против возвращения к формату G8

СЕГОДНЯ 11:45 2019-09-06T11:58:42+03:00

Присоединение России к Группе семи возможно лишь при выполнении ряда условий, говорится в проекте резолюции

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Член Демократической партии Альбио Сайрес направил в палату представителей США проект резолюции, который призывает страны G7 выступить против возвращения России в формат "Большой восьмерки"

В документе говорится о том, что Москва может присоединиться к Группе семи лишь на определенных условиях. В их числе "уважение территориальной целостности соседних государств и следование стандартам демократического общества". Здесь же Сайрес обвинил Россию в "оккупации" украинских земель и "атаках на демократию" по всему миру.

Согласно опубликованным на сайте Конгресса данным, сейчас проект резолюции находится на рассмотрении комитета палаты представителей по иностранным делам. Документ будет вынесен на голосование в случае одобрения.

Сайт kp.ru писал, что именно президент США Дональд Трамп является тем, кто больше всего настаивает на возвращении России в формат G8. Этот вопрос даже стал причиной ссоры между американским лидером и главами других государств Группы семи.

В самой Москве не против восстановления формата, но готовы вернуться к нему лишь, если все остальные страны-участники будут не против.

ИСТОЧНИК KP.RU