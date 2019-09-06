Будущий глава ЕС научит западные страны противостоять КНР, России и США
Бельгийский политик Шарль Мишель назвал основные угрозы ценностям Евросоюза
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Европейский союз должен научиться действовать более решительно в сфере противостояния России, Китаю и Соединенным Штатам. Такую позицию вечером в четверг, 5 сентября, высказал исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Шарль Мишель, который 1 декабря 2019 года займет освободившийся пост председателя ЕС.
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ИСТОЧНИК KP.RU