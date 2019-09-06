2019-09-06T11:51:19+03:00
Политика

Будущий глава ЕС научит западные страны противостоять КНР, России и США

Бельгийский политик Шарль Мишель назвал основные угрозы ценностям Евросоюза
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Европейский союз должен научиться действовать более решительно в сфере противостояния России, Китаю и Соединенным Штатам. Такую позицию вечером в четверг, 5 сентября, высказал исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Шарль Мишель, который 1 декабря 2019 года займет освободившийся пост председателя ЕС.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Строители в Алеппо восстановили около 200 жилых домов
Путин выразил соболезнование в связи с кончиной Мугабе
Следствие просит заочно арестовать основателя компании "Рольф"
Боец Махачев оценил возможность боя-реванша между Макгрегором и Нурмагомедовым
В Конгрессе США выступили против возвращения к формату G8
На пути к Северной Каролине ураган «Дориан» ослаб до первой категории
В Госдуме намекнули Италии на симметричный ответ после задержания Коршунова
Мировая экономика потеряет 850 млрд долларов из-за торговой войны США и Китая
Кокорин и Мамаев выйдут по УДО 17 сентября
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в Великобритании и Ирландии
В Турции прошли первые испытания крылатой ракеты SOM-B2
Порошенко в очередной раз не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Китай не будет полностью реставрировать Великую стену
В Индии пенсионерка впервые стала мамой в 74 года, родив двойню
Адвокат: обмен удерживаемых лиц между Москвой и Киевом требует «режима тишины»
Форвард "Челси" Оливье Жиру может уехать играть в США
Более 470 тысяч пользователей Android скачали приложение с трояном
В России рассмотрят возможность субсидирования перелетов детей-инвалидов
Путин назвал Камчатку бриллиантом России