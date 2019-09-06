Боец Махачев оценил возможность боя-реванша между Макгрегором и Нурмагомедовым

СЕГОДНЯ 12:06 2019-09-06T12:06:37+03:00

Не исключено, что состоится бой-реванш между Макгрегором и Нурмагомедовым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Российский боец Ислам Махачев допустил возможность того, что между состоится бой-реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

Не исключено, что UFC организует новую встречу, но утверждать данный факт на сто процентов боец не берется.

- Не знаю, какие планы у маркетологов и матчмейкеров. Всё может случиться. Раньше руководство не раз шло ему навстречу, - комментирует Махачев.

Он так же отметил, что «UFC любит Макгрегора, потому что он приносит им деньги. Конечно, они будут идти ему на уступки».

Боец так же в прошлом имеет опыт общения с ирландцем. Он признается, что не хотел бы встретиться с Макгрегором за пределами ринга.

- Не думаю, что наша встреча с Макгрегором ограничится простым, дружеским общением. Безусловно, будет конфликт. Так что с Конором нам лучше не пересекаться, — добавил Махачев RT.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в одном из отелей Абу-Даби прошла предварительная церемония взвешивания бойцов перед турниром UFC242. Бой пройдет 7 сентября, и главным событием вечера станет первый после 10-месячной дисквалификации бой российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье.

ИСТОЧНИК KP.RU