2019-09-06T12:06:37+03:00
Спорт

Боец Махачев оценил возможность боя-реванша между Макгрегором и Нурмагомедовым

Он отметил, что UFC любит Макгрегора
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Не исключено, что состоится бой-реванш между Макгрегором и НурмагомедовымНе исключено, что состоится бой-реванш между Макгрегором и НурмагомедовымФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Российский боец Ислам Махачев допустил возможность того, что между состоится бой-реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

Не исключено, что UFC организует новую встречу, но утверждать данный факт на сто процентов боец не берется.

- Не знаю, какие планы у маркетологов и матчмейкеров. Всё может случиться. Раньше руководство не раз шло ему навстречу, - комментирует Махачев.

Он так же отметил, что «UFC любит Макгрегора, потому что он приносит им деньги. Конечно, они будут идти ему на уступки».

Боец так же в прошлом имеет опыт общения с ирландцем. Он признается, что не хотел бы встретиться с Макгрегором за пределами ринга.

- Не думаю, что наша встреча с Макгрегором ограничится простым, дружеским общением. Безусловно, будет конфликт. Так что с Конором нам лучше не пересекаться, — добавил Махачев RT.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в одном из отелей Абу-Даби прошла предварительная церемония взвешивания бойцов перед турниром UFC242. Бой пройдет 7 сентября, и главным событием вечера станет первый после 10-месячной дисквалификации бой российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Президенты Афганистана и США встретятся в Вашингтоне
"И тещу хотите взять? У вас хорошая семья!": Путин продолжает шутить на ВЭФ
Нападение на Памфилову: Глава ЦИК здорова
В Совфеде оценили книгу аналитика ЦРУ, где говорится о терактах 11 сентября и роли Путина
Россия в ОБСЕ обвинила Вашингтон и Берлин во вмешательстве во внутренние дела
Стало известно, когда робот Федор вернется на Землю
На дом главы ЦИК совершено разбойное нападение
Строители в Алеппо восстановили около 200 жилых домов
Путин выразил соболезнование в связи с кончиной Мугабе
Следствие просит заочно арестовать основателя компании "Рольф"
Будущий глава ЕС научит западные страны противостоять КНР, России и США
В Конгрессе США выступили против возвращения к формату G8
На пути к Северной Каролине ураган «Дориан» ослаб до первой категории
В Госдуме намекнули Италии на симметричный ответ после задержания Коршунова
Мировая экономика потеряет 850 млрд долларов из-за торговой войны США и Китая
Кокорин и Мамаев выйдут по УДО 17 сентября
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в Великобритании и Ирландии
В Турции прошли первые испытания крылатой ракеты SOM-B2
Порошенко в очередной раз не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Китай не будет полностью реставрировать Великую стену
В Индии пенсионерка впервые стала мамой в 74 года, родив двойню
Адвокат: обмен удерживаемых лиц между Москвой и Киевом требует «режима тишины»
Форвард "Челси" Оливье Жиру может уехать играть в США
Более 470 тысяч пользователей Android скачали приложение с трояном
В России рассмотрят возможность субсидирования перелетов детей-инвалидов
Путин назвал Камчатку бриллиантом России