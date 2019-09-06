Боец Махачев оценил возможность боя-реванша между Макгрегором и Нурмагомедовым
Российский боец Ислам Махачев допустил возможность того, что между состоится бой-реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.
Не исключено, что UFC организует новую встречу, но утверждать данный факт на сто процентов боец не берется.
- Не знаю, какие планы у маркетологов и матчмейкеров. Всё может случиться. Раньше руководство не раз шло ему навстречу, - комментирует Махачев.
Он так же отметил, что «UFC любит Макгрегора, потому что он приносит им деньги. Конечно, они будут идти ему на уступки».
Боец так же в прошлом имеет опыт общения с ирландцем. Он признается, что не хотел бы встретиться с Макгрегором за пределами ринга.
- Не думаю, что наша встреча с Макгрегором ограничится простым, дружеским общением. Безусловно, будет конфликт. Так что с Конором нам лучше не пересекаться, — добавил Махачев RT.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в одном из отелей Абу-Даби прошла предварительная церемония взвешивания бойцов перед турниром UFC242. Бой пройдет 7 сентября, и главным событием вечера станет первый после 10-месячной дисквалификации бой российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье.
ИСТОЧНИК KP.RU