2019-09-06T12:09:44+03:00
Политика

Строители в Алеппо восстановили около 200 жилых домов

В ближайшие полгода планируется возвести еще около 160 зданий
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Алеппо восстановили 200 жилых домовВ Алеппо восстановили 200 жилых домовФото: Алексей ОВЧИННИКОВ
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В юго-западной части сирийской провинции Алеппо стоите восстанавливают инфраструктуру. Во время военных действий этот регион находился под контролем террористов и очень сильно пострадал.

В настоящее врем строителям уже удалось возвести целый жилой квартал. За два года в микрорайоне Джамия Ар-Рияд удалось восстановить порядка 200 жилых домов. Примечательно, что еще до начала войны здесь было построено порядка 360 новых домов, однако после захвата боевиками весь район пришлось отстраивать заново, передает сайт телеканала «Звезда».

Отмечается, что еще полгода назад на стройке не хватало рабочих рук, а сейчас в страну массово возвращаются беженцы и проблем с с кадрами уже нет. Прогнозируется, что уже через полгода план по восстановлению жилых кварталов в регионе будет сдан.

Кроме того, губернатор провинции Алеппо Хусейн Ахмад Дияб заявил, что в Алеппо уже возобновили работу 16 тысяч предприятий. Всего же в регионе около 34 тысяч заводов и фабрик, которые были уничтожены во время войны, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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