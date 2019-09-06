Россия в ОБСЕ обвинила Вашингтон и Берлин во вмешательстве во внутренние дела
Берлин и Вашингтон использовали свои информационные ресурсы для вмешательства во внутренние дела России во время летних протестов в Москве. Соответствующие заявление постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«Наши западные коллеги любят порассуждать о пропаганде и вмешательстве в электоральные процессы. Как раз во время протестов в Москве США и ФРГ использовали свои информационные ресурсы именно для пропаганды и попыток вмешательства во внутренние дела нашей страны», - сказал дипломат, выступая в постоянном совете ОБСЕ в Вене.
Напомним, Министерство иностранных дел России обвиняет Соединенные Штаты и Германию во вмешательстве во внутренние дела. Госдума сформировала спецкомиссию по расследованию данного вопроса, одним из доказательств назван опубликованный в Twitter посольства США в РФ призыв держаться подальше от несанкционированных акций с картой маршрута.
ИСТОЧНИК KP.RU