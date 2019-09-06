Россия в ОБСЕ обвинила Вашингтон и Берлин во вмешательстве во внутренние дела

СЕГОДНЯ 12:42 2019-09-06T12:42:28+03:00

Лукашевич сообщил, что Германия и США использовали информационные ресурсы для пропаганды во время протестных акций в Москве

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Берлин и Вашингтон использовали свои информационные ресурсы для вмешательства во внутренние дела России во время летних протестов в Москве. Соответствующие заявление постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Наши западные коллеги любят порассуждать о пропаганде и вмешательстве в электоральные процессы. Как раз во время протестов в Москве США и ФРГ использовали свои информационные ресурсы именно для пропаганды и попыток вмешательства во внутренние дела нашей страны», - сказал дипломат, выступая в постоянном совете ОБСЕ в Вене.

Напомним, Министерство иностранных дел России обвиняет Соединенные Штаты и Германию во вмешательстве во внутренние дела. Госдума сформировала спецкомиссию по расследованию данного вопроса, одним из доказательств назван опубликованный в Twitter посольства США в РФ призыв держаться подальше от несанкционированных акций с картой маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU