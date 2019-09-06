СЕГОДНЯ 12:35 2019-09-06T12:35:27+03:00

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Стало известно, когда робот Федор вернется на Землю. Планируется, что корабль «Союз МС-14» с необычным пассажиром покинет станцию в пятницу, 6 сентября.

Отстыковка корабля «Союз МС-14» от модуля «Звезда» будет запущена в 21:14 по московскому времени. Спустя парчу часов процедура будет завершена и к 23:37 к корабля должны включиться двигатели для схода с орбиты.

Об этом сообщает пресс-служба ЦНИИмаш.

Прогнозируемое приземление аппарата в 00:34 по мск. Ожидается, что это произойдет юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Примерно в 147 км от городской черты аппарат будет ждать оперативная команда, осуществляющая встречу, сообщает RT.

Робот Федор был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки пристыковался к МКС. Перед полетом Федор долго тренировался и даже подготовил слова, с которыми должен был обратится к экипажу станции при исторической встрече на орбите двух интеллектов - искусственного и естественного

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/730286" frameborder="0"></iframe> Робот Федор пожужжал на МКС дрелью и засобирался домой.

ИСТОЧНИК KP.RU