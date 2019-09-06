2019-09-06T12:48:55+03:00
Политика

В Совфеде оценили книгу аналитика ЦРУ, где говорится о терактах 11 сентября и роли Путина

США предпочитают игнорировать предупреждения России о возможности терактов на территории Америки
Елена АКИМОВА
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Экс-аналитик ЦРУ утверждает, что накануне теракта Путин предупреждал власти США о готовящейся акцииЭкс-аналитик ЦРУ утверждает, что накануне теракта Путин предупреждал власти США о готовящейся акцииФото: REUTERS
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров прокомментировал книгу бывшего аналитика ЦРУ. Издание вышло в печать в США на этой неделе.

В своей книге «Российская западня: как наша теневая война с Россией может вылиться в ядерную катастрофу» бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби пишет, что в 2001 году президент России Владимир Путин предупреждал президента США Джорджа Буша о готовящихся на территории Америки террористических актах.

Владимир Джабаров высказал недоверие информации, опубликованной спустя 18 лет с тех событий.

- Если бы эта информация существовала, то она бы уже давно сплыла. Эти сведения имеют закрытый характер. Я не имею права комментировать, — сообщил сенатор.

Он также напомнил, что существует теория, будто спецслужбы США знали о готовящемся теракте 11 сентября, но никак ему не препятствовали.

- Это всего лишь версия, и она таковой остается до сих пор, так как не получила развития, а доказательств нет. Однако мы предупреждали американцев по поводу братьев Царнаевых, которые организовали взрывы на Бостонском. Спецслужбы США проигнорировали информацию российских спецслужб об этих террористах. В итоге получили то, что получили, — комментирует ФАН Владимир Джабаров.

В интернет попали новые кадры теракта 11 сентября.REUTERS, Артем БЕЛОУСОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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