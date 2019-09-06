В Совфеде оценили книгу аналитика ЦРУ, где говорится о терактах 11 сентября и роли Путина
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров прокомментировал книгу бывшего аналитика ЦРУ. Издание вышло в печать в США на этой неделе.
В своей книге «Российская западня: как наша теневая война с Россией может вылиться в ядерную катастрофу» бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби пишет, что в 2001 году президент России Владимир Путин предупреждал президента США Джорджа Буша о готовящихся на территории Америки террористических актах.
Владимир Джабаров высказал недоверие информации, опубликованной спустя 18 лет с тех событий.
- Если бы эта информация существовала, то она бы уже давно сплыла. Эти сведения имеют закрытый характер. Я не имею права комментировать, — сообщил сенатор.
Он также напомнил, что существует теория, будто спецслужбы США знали о готовящемся теракте 11 сентября, но никак ему не препятствовали.
- Это всего лишь версия, и она таковой остается до сих пор, так как не получила развития, а доказательств нет. Однако мы предупреждали американцев по поводу братьев Царнаевых, которые организовали взрывы на Бостонском. Спецслужбы США проигнорировали информацию российских спецслужб об этих террористах. В итоге получили то, что получили, — комментирует ФАН Владимир Джабаров.
В интернет попали новые кадры теракта 11 сентября.REUTERS, Артем БЕЛОУСОВ
ИСТОЧНИК KP.RU