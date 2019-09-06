2019-09-06T13:01:03+03:00
Происшествия

Нападение на Памфилову: Глава ЦИК здорова

Накануне выборов неизвестный совершил разбойное нападение на главу ЦИК Эллу Памфилову в ее собственном доме
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Элла Памфилова. Фото: Александр Щербак ТАССЭлла Памфилова. Фото: Александр Щербак ТАСС
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Подвергшаяся разбойному нападению глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова здорова и принимает участие в международной конференции научно-практическую конференцию на тему «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение» в Москве. Об этом сообщили в аппарате ЦИК.

На официальной странице в Instagram, Избирком выложил фото, на котором Памфилова сидит среди других спикеров конференции, в рамках которой участники смогут ознакомиться с новациями в проведении выборов в Российской Федерации.

Международная конференция «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение» Фото: социальные сети

Международная конференция «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение»Фото: социальные сети

Как писал ранее сайт kp.ru, на дом Памфиловой было совершенно разбойное нападение. Неизвестный несколько раз ударил главу ЦИК электрошокером. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, грабитель в маске проник на террасу дома через окно, после того как заметил Памфилову несколько раз ударил ее током и скрылся. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, в Министерстве внутренних дел России сообщили, что расследование взято на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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