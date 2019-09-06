Президенты Афганистана и США встретятся в Вашингтоне

СЕГОДНЯ 13:17 2019-09-06T13:33:19+03:00

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Президент Афганистана Ашраф Гани прибудет в Вашингтон для встречи с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Переговоры состоятся в субботу, 7 сентября.

Согласно данным источника РИА Новости в администрации афганского лидера, делегация будет состоять из 13 человек, во главе которых встанет сам Гани.

Напомним, что в начале 2019 года президент США объявил о возможном выводе американских войск из Афганистана при условии достижения мирных договоренностей. Однако позже в Белом доме опровергли поступление соответствующего приказа.

Сайт kp.ru писал, что сам Трамп считает нелепым пребывание войск США в Афганистане в качестве "полицейских". К тому же военные находятся там уже 19 лет. Американский лидер заявил, что смог бы завершить войну в республике всего за неделю, но он просто "не хочет убивать 10 миллионов человек".

ИСТОЧНИК KP.RU