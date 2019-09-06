Захарова рассказал об «абсолютной неадекватности» визовой политики США

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-06T13:30:07+03:00

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В то время как американцы получают российские визы «без каких-либо проволочек», россияне сталкиваются с «неадекватностью» американской визовой политики. Соответствующие заявление сделала Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Американцы получают российские визы вовремя в установленном соответствующими соглашениями порядке, четко и с задействованием всего комплекса новых технологий, без каких-либо проволочек, собеседований и так далее. Ровно противоположную ситуацию мы наблюдаем с американскими визами, которые запрашивают россияне», - сообщила она в интервью ТАСС.

Захарова уточнила, что речь идет о всех категориях российских граждан: представители интеллигенции, науки, культуры, спорта, а также официальные делегации. «По-моему, нет уже той категории лиц, которая не испытывала бы на себе абсолютную неадекватность американского подхода по выдаче виз», - подчеркнула представитель российского МИД.

Ранее с проблемой получения американской визы столкнулась экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова. После того, как организаторы турнира и Американская федерация тенниса направили запросы в миграционную службу, посольство Соединённых Штатов в России сообщило о готовности визы, но это было слишком поздно, поскольку спортсменке было необходимо время для тренировок с учетом времени в новом часовом поясе.

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ИСТОЧНИК KP.RU